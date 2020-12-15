«ТехноНИКОЛЬ» построит завод в Казахстане

В Казахстане и Азии появится первый завод по выпуску продукции из минеральной ваты «ТехноНИКОЛЬ». Как сообщает компания, ввод в эксплуатацию первой производственной линии запланирован на 2023 год.

Объем инвестиций в проект составит 65 млн евро, мощность предприятия – 1,4 млн кубометров в год. Объект расположится в индустриальной зоне в 25 километрах от Алматы. Завод будет выпускать материалы для огнезащиты, технической изоляции, сэндвич-панелей, минеральную вату для тепло- и звукоизоляции строительных конструкций. Также сейчас обсуждается возможный запуск линии по изготовлению субстратов для агропромышленного комплекса. На эти материалы наблюдается высокий спрос среди тепличных хозяйств. На предприятии появится 170 рабочих мест.

Совладелец производственной компании «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников заявил, что корпорация реализует стратегическую цель – стать международным лидером. За два года, с 2020 по 2021 год, компания планировала инвестировать почти 15 млрд рублей в модернизацию существующих и ввод новых мощностей в России и Европе.

«Мы скорректировали инвестиционную программу, увеличили ее более чем на 5 млрд рублей и приступаем к строительству нового актива в Казахстане. У нас большие планы по развитию в регионе. В течение следующих 5 лет не исключено открытие второй линии на заводе и высока вероятность, что там откроем и другие производства», – сказал Сергей Колесников.

Руководитель направления «Минеральная изоляция» компании Василий Ткачев добавил, что открытие нового завода позволит расширить географию поставок. В планах – экспортировать до 20% выпускаемых материалов в Узбекистан, Киргизию и Китай, а в дальнейшем поставлять в Туркмению и Таджикистан.

«ТехноНИКОЛЬ», как ожидается, начнет строить завод в первом квартале 2021 года. Запуск первой линии запланирован на 2023 год. Сейчас специалисты активно работают над проектом предприятия.