Росстандарт утвердил новые ГОСТы в сфере пожаробезопасности стройматериалов

Росстандарт утвердил новые документы, устанавливающие требования к пожарной безопасности строительных материалов. Как сообщает пресс-служба организации, ГОСТы вступают в силу с 1 августа 2021 года.

Были утверждены следующие стандарты:

ГОСТ Р 59137-2020 «Классификация пожарной опасности строительных материалов и конструкций. Часть 1. Классификация на основе результатов испытаний по определению реакции на огонь»;

ГОСТ Р ИСО 5660-1-2020 «Испытания по определению реакции на огонь. Интенсивности тепловыделения, дымообразования и потери массы. Часть 1. Определение интенсивности тепловыделения методом конического калориметра и интенсивности дымообразования измерениями в динамическом режиме»;

ГОСТ Р 59154-2020 «Материалы строительные. Метод испытания на пожарную опасность при термическом воздействии одиночного источника зажигания на строительные материалы, за исключением напольных покрытий»;

ГОСТ Р 59121-2020 «Классификация пожарной опасности строительных материалов и конструкций. Часть 5. Классификация по результатам испытаний кровельных материалов с использованием внешнего источника зажигания».

По данным электронного фонда правовой и нормативно-технической документации, ГОСТ Р ИСО 5660-1-2020 был принят 23 октября 2020 года, ГОСТ Р 59154-2020 – спустя несколько дней 3 ноября.

Сами тексты документов на доступных ресурсах пока не официально не опубликованы.

Разработчиками стандартов выступили специалисты «ВНИИПО МЧС России» и «Стандартинформ» при сотрудничестве с техническими комитетами №274 «Пожарная безопасность» и №144 «Строительные материалы и изделия»

Росстандарт уточняет, что ГОСты были разработаны по поручению Минпроторга в рамках проекта «Увеличение объемов производства жестких слабогорючих или негорючих теплоизоляционных материалов и изделий». Документы включают общепринятую в мировом сообществе классификацию и методы испытаний пожарно-технических характеристик стройматериалов. Это позволит облегчить экспорт продукции отечественным производителям.