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Фото: https://95.mchs.gov.ru

Виды контроля МЧС России попали под «регуляторную гильотину»

Наталья Кузнецова 11 часов назад В России, Новости

Правительство России утвердило виды контроля, подпадающие под действие «регуляторной гильотины». Соответствующий нормативный акт 18 декабря был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из распоряжения кабмина 15.12.2020 № 3340-р, документ действует в соответствии с частью 1 статьи 15 федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (принят 22 июля 2020 года, прим ред.), обеспечивающей реализацию механизма «регуляторной гильотины».

«Утвердить прилагаемый перечень видов государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечивается признание утратившими силу правовых  актов федеральных органов исполнительной власти», – сообщается в распоряжение.

Под нож попали 132 вида надзора, в том числе и МЧС:

  • Федеральный государственный пожарный надзор;
  • Лицензионный контроль за деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
  • Лицензионный контроль за деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
  • Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов Государственный надзор во внутренних водах и на внутреннем море Российской Федерации за маломерными судами;
  • Государственный контроль (надзор) за соблюдением технических регламентов.

В  список вошли также, в частности, государственный надзор  в области безопасности дорожного движения (МВД России),  государственный экологический надзор (Росприроднадзор), государственный контроль (надзор) в сфере естественных монополий (ФАС России), федеральный государственный надзор (контроль) в области транспортной безопасности (Ространснадзор).

Согласно ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», с 1 января 2021 года при осуществлении государственного надзора «не допускается оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в указанных актах, если они вступили в силу до 1 января 2020 года».

Напомним, в рамках «регуляторной гильотины» МЧС России в конце октября предложило исключить из постановления правительства РФ о признании утратившими силу нормативных актов в сфере пожаробезопасности пункты, касающиеся оснащения системами пожаротушения и оповещения.

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