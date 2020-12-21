Чем запомнился 2020 год

Високосный 2020 год уходит в прошлое. Он, пожалуй, войдет в историю как год беспрецедентных ограничений на работу организаций и проведение мероприятий, затронувших сотни тысяч компаний и миллионы людей по всему миру, продолжением реализации политики «регуляторной гильотины», изменением законодательства и инновациями в сфере пожарной безопасности. Ряд актов вступят в силу с 1 января 2021 года.

Начнем с печального – пожаров.

Крупные пожары

Год начался с крупного пожара, произошедшего 9 января на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Огонь удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, а при возгорании пострадал один человек. Позже представители «Лукойла» пояснили «Огнепорталу», что объект был оснащен установками пожаротушения, которые не предполагают автоматического срабатывания.

А 12 июня произошло ЧП на другом нефтегазовом объекте – газонаполнительной станции компании «Газпром сжиженный газ» в Казани. Во время слива жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные произошел пожар, который в итоге тушили более 15 часов. В результате аварии один человек погиб и еще двое получили ожоги.

Спустя пять дней в Индонезии сгорел лакокрасочный завод PT Kansai Prakarsa Coatings концерна Kansai Paint. Возгорание тушили больше суток.

В середине июля на площади 10 тысяч «квадратов» в Самаре сгорел производственно-складской комплекс. Тогда же в Кодинске Красноярского края огонь уничтожил 2000 квадратных метров склада. На обоих объектах хранились стройматериалы.

В Краснодаре 12 сентября за 20 минут сгорела кровля многоэтажки на площади в 4,5 тысячи квадратных метров. В городе после этого возгорания был введен режим ЧС.

Не обошлось и без пожаров на объектах с массовым пребыванием людей. Так, 6 октября в Богдановиче (Свердловская область) сгорел двухэтажный торговый центр «Северный» на площади 1000 квадратных метров. На следующий день в Ялте загорелся одноименный санаторий Министерства обороны. Спустя два месяца в Ростове-на-Дону огонь на площади 4 тысячи «квадратов» уничтожил рынок «Классик». Во всех случаях, к счастью, обошлось без жертв.

Эти пожары могли бы стать темой для обсуждения проблем пожаробезопасности на конференциях «Огнезащита и пожарная безопасность», но из пяти запланированных состоялась всего одна – в Омске, а две прошли в режиме онлайн.

Конференции

Первая и единственная офлайн- конференция прошла 19 марта. Участники обсудили новые разработки и «узкие» места в нормативно-правовом регулировании пожаробезопасности. Следующей, 28 мая, должна была пройти конференция в Ростове-на-Дону, но ее пришлось перенести на 2021 год из-за действия ограничений местных властей на проведение массовых мероприятий и ухудшения эпидемиологической обстановки.

Следующие три конференции, посвященные пожарной безопасности, прошли на онлайн-платформе. Главными темами стали работа во время коронавирусных ограничений, изменения в законодательстве и разработка проектов огнезащиты. Во всех мероприятиях приняли участие специалисты компаний «Тизол», НПП «Деко», ВНИИПО МЧС России. Экспертом выступил заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов Олег Ламкин.

Конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» прошла 14 мая. Она привлекла внимание около 300 участников со всей страны. На ней выступили управляющий партнер компании «Деко» Кирилл Кулёв, исполнительный директор ГК «Пожтехника» Антон Анненков, руководитель секции «Средства огнезащиты» Ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов и начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков.

Спустя три месяца, 27 августа, состоялась конференция «Разработка проектов огнезащиты. Ключевые проблемы. Изменения в законодательстве». На нее зарегистрировались около 200 специалистов, а вступили слушатель магистратуры Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Сергей Антонов, Евгений Кузнецов качестве руководителя подкомитета «Огнезащита» «Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли» и генеральный директор «ПО «Химцентр»», эксперт ассоциации «Союз 01» Сергей Рябов.

Коронавирус

Минувшей весной впервые в истории России был объявлен «выходной месяц». Президент РФ Владимир Путин 2 апреля после недели ограничений объявил о продлении режима нерабочих дней до 1 мая. По этому поводу свое мнение высказали эксперты рынка.

Так, Евгений Кузнецов предположил, что экономике будет нанесен сильный удар, а на рынке останутся только сильные игроки. Сергей Рябов заявил, что отрасль огнезащиты если и пострадает, то несильно. По прогнозам эксперта ожидается рост на уровне 5%. Кирилл Кулёв отметил, что наибольший урон будет нанесен малому бизнесу, а пострадают организации в сфере питания, бытовых услуг, развлечений.

Между тем, в Таджикистане в апреле на три месяца отложили открытие китайско-таджикского предприятия «ТАЛКО Голд» по производству сурьмы. Многие производители не прекращали работу и пересмотрели свои планы и политику, как, к примеру, компания Rockwool.

Нормативные акты

В феврале МЧС России представило новые правила по расчету пожарного риска. Документ вступит в силу 1 января 2021 года. Спустя месяц Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции поддержал закон об ужесточении наказания за повторное нарушение норм пожарной безопасности. Как ожидается, документ все же будет принят окончательно в отличие от законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора». Этот ФЗ застрял в Госдуме более чем на 1,5 года, а дальше принятия в первом чтении дело не сдвинулось.

В марте МЧС России опубликовало новые «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Документ вступит в силу в январе 2021 года. Министерство строительства и ЖКХ 2 июня опубликовало приказ, который вводит критерии отнесения сооружений к объектам массового пребывания людей. Спустя 1,5 месяца правительство России отправило под нож «регуляторной гильотины» более 100 актов в сфере пожарной безопасности. Затем, 30 июля, стал действовать СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» С 1 августа вступил в силу документ, который на 30% сократил число обязательных требований к безопасности объектов. В августе МЧС России представило проект приказа «О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их последствий». Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Затем, в октябре, Евразийская экономическая комиссия предложила продлить сроки переходных положений к техрегламенту «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» до 1 июля 2022 года. Спустя месяц, 20 ноября, правительство России утвердило порядок формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия.

Год завершился утверждением кабмином перечня видов контроля, которые подпадают под «регуляторную гильотину».

Открытия

Несмотря на сложную ситуацию, в 2020 году компании запускали площадки и анонсировали проекты.

В феврале предприятие УГМК «Уралэлектромедь» объявило о начале производства сурьмяного концентрата из шлаков. А 30 июля «Компания О3» запустила площадку в Ростовской области.

В сентябре «МастМастер» ввел в эксплуатацию Ясном Оренбургской области линию по выпуску огнеупорного асбокартона. Тогда же член совета директоров компании «СДС Азот» Всеволод Бебутов анонсировал создание производства меламина на базе завода «Аммоний».

А 20 октября На территории особой экономической зоны «Узловая» 20 октября открылось предприятие «Тензограф» по выпуску высокотемпературных материалов.

Инновации

Напоследок расскажем об интересных разработках.

Clariant вместе с французской компанией Lavergneразработали огнестойкий компаунд из отходов, не содержащий галоген. Продукт полностью подходит для повторной переработки без потери огнестойких характеристик.

Доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета Марина Гравит и бизнесмен Василий Прусаков запатентовали огнезащитное интумесцентное рулонное покрытие на основе каучука и графита. Затем они же вместе с уже упомянутым Сергеем Антоновым получили патент на чехол для огнезащиты строительных конструкций.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали композитный теплоизоляционный материал, способный выдержать воздействие температуры до 3000 градусов по Цельсию. Производство теплоизоляции внедрили на белорусское предприятие.

Инженеры «Корейского института науки и технологии» разработали огнестойкий композит, способный растворяться в воде. Материал вполне безопасен для экологии.

Химики Томского государственного университета и компания «Новохим» создали технологию получения безгалогеновых антипиренов. В 2021 году, как ожидается, появится производство этого продукта мощность в 500 тонн.