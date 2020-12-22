Предприятия в ноябре увеличили выпуск изделий из минваты

В ноябре объемы производства продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» достигли 3,2 млн тонн. Однако этот показатель не позволил отечественной индустрии достичь общего итога по выпуску теплоизоляции за январь-ноябрь 2019 года.

Как сообщает сервис «Единая межведомственная информационно-статистическая система», в ноябре прошлого года предприятия изготовили 2,952 млн тонн продукции, что на 8% меньше аналогичного уровня 2020. В ноябре 2020 года относительно октября наблюдается снижение выпуска на 4,4%. За январь-ноябрь производство теплоизоляции достигло 32,3 млн кубометров, что на 3,4% меньше аналогичного периода 2019 года.

Выпуск огнестойкой теплоизоляции вырос во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного.

Так, в ЦФО с января по ноябрь предприятия дали рынку 11,96 млн кубометров продукции (+0,1% к 11 месяцам 2019 года) или 37% от всего объема. В Приволжском ФО объемы выпуска минваты достигли 7,5 млн кубометров (+6,9%) или 23%, на Урале – 5,9 млн (+5,2%) или 18%. В Северо-Западном федеральном округе производство сократилось в два раза до 1,74 млн кубометров.

Напомним, по итогам 2019 года объемы выпуска минеральной теплоизоляции составляли 36,4 млн кубометров, что на 4,5% меньше показателя 2018 (+6,4% к 2017). Таким образом, по итогам 2020 года возможно повторение результата трехлетней давности в 35,8 млн кубометров.