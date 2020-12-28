Ученые ВолгГТУ модернизировали противопожарные шторы

Ученые «Волгоградского государственного технического университета» (ВолгГТУ) модернизировали огнетеплозащитный материал, повысив его огнезащитные свойства. Патент на изобретение 8 декабря был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности.

Над новинкой работали химик-технолог Анастасия Степанова, заведующая кафедрой «Химическая технология полимеров и промышленная экология» Наталья Кейбал, профессор Виктор Каблов и старший преподаватель Тамара Крекалева.

Недостатками известных прототипов являются низкие огнезащитные свойства. Чтобы решить эту проблему, ученые разработали новый огнезащитный вспучивающийся состав. Поливинилхлоридная композиция включает следующие компоненты: трихлоралкилфосфат, наполнитель (гидроксид алюминия и борат цинка), хлорпарафин, диоктилфталат и фосфорборсодержащий олигомер. Материал выполняется в виде полиэфирной ткани с нанесенной на нее композицией.

«Присутствие в составе композиции фосфорборсодержащего олигомера ФБО препятствует деструкции огнезащитного материала при воздействии высокой температуры за счет образования на поверхности более прочного защитного коксового слоя», – отмечается в патенте.

Разработку можно использовать в качестве противопожарных штор.

Как писал «Огнепортал», в июле 2020 года ученые ВолгГТУ запатентовали безгалогеновую композицию для получения огнестойкого жесткого пенополиуретана.