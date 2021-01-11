Кабмин внес поправки в список актов, подпадающих под «регуляторную гильотину»

Правительство России внесло изменения в список актов, подпадающих по действие «регуляторной гильотины». Кабмин внес в перечень около 10 документов.

Постановление правительства РФ от 31.12.2020 № 2467 было размещено на официальном интернет-портале правовой информации 9 января. Как следует из документа, с 1 января 2021 года прекращают действовать большинство нормативных актов России, РСФСР и Союза ССР. Некоторые из них продолжат действие после 1 января и утратят силу после 1 марта.

Всего в постановление включено 1275 документов, в том числе и в сфере пожаробезопасности.

Кабмин включил в список следующие акты МЧС России:

Приказ от 21 ноября 2008 г. №714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий»;

Приказ от 16 октября 2017 г. №444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»;

Приказ от 20 октября 2017 г. №450 «Об утверждении Порядка проведения аттестации на право осуществления руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций»;

Приказ от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)»;

Приказ от 20 октября 2017 г. №452 «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны»;

Приказ от 26 октября 2017 г. №472 «Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны»;

Приказ от 25 октября 2017 г. №467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (все вышеперечисленные акты утратили силу 1 января);

Приказ от 12 декабря 2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (действует до 1 сентября 2021 года);

Приказ от 20 июня 2003 г. № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)» (утратит действие с 1 сентября 2021 года).

Напомним, 18 декабря 2020 года правительство России утвердило виды контроля, подпадающие под действие «регуляторной гильотины». В документ попали 132 вида надзора, в том числе и спасательного ведомства.