Предприятие «Роснефти» ищет поставщика установок пожаротушения

«РН-Морской терминал Находка» (терминал по перевалке нефтепродуктов компании «Роснефть») потратит на покупку комплексной системы пожаротушения 30,42 млн рублей. Об этом следует из документации аукциона, опубликованной на портале «ТЭК-Торг» 30 декабря 2020 года.

Предприятию требуется установка пожаротушения лафетными стволами с дистанционным управлением (ЛС-С-У-Д-60-УХЛ). Агрегат состоит из следующих компонентов: пожарная вышка, лафетный ствол с расходом 20 л/с, шкаф управления, соединительная коробка, шкаф сетевой контролера, посты для подключения пультов и управления взрывозащищенный, пульт дистанционного управления. Всего требуется 11 таких установок.

Продукция должна быть изготовлена не ранее 2020 года. Оборудование необходимо поставить в течение 90-120 дней с момента подписания спецификации. Существует возможность и досрочной поставки.

Заказчик рассматривает в качестве участников аукциона только представителей малого и среднего бизнеса.

Заявки на участие в тендере принимаются до 23:59 по времени организатора (-7 к Москве) 28 января. «РН-Морской терминал Находка» подведет итоги конкурса 17 июня.