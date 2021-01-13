МЧС России вносит изменения в работу Госпожнадзора

МЧС России накануне нового года, 24 декабря, вынесло на обсуждение проекты нескольких нормативных актов. Четыре из них касаются работы государственного пожарного надзора. Документы опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов.

Так, с 1 июля 2021 года, как ожидается, утратит силу приказ ведомства от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности». Это позволит урегулировать отношения, связанные с проведением пожарного надзора, отмечается в пояснительной записке к приказу. Основанием для отмены регламента стало действие ФЗ от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Министерство предложило ввести индикативные показатели при осуществлении пожарного надзора.

«Устанавливаемые индикативные показатели утверждаются в целях осуществления мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения», – сообщается в пояснительной записке.

Показатели формируются с учетом реализуемого риск-ориентированного подхода и применяются при подготовке ежегодного доклада о работе Госпожнадзора.

Спасательное ведомство намерено внести изменения в «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре». Документ включает новые виды проверок: документарная, инспекционный визит и рейдовый осмотр. В качестве профилактики предусматривается объявление предостережения, профилактический визит, консультирование, информирование и обобщение правоприменительной практики.

МЧС РФ вынесло на обсуждение проект документа «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и порядка их выявления». Эти индикаторы не являются нарушением требований пожаробезопасности, но при этом характеризуют отклонение или соответствие параметрам объекта надзора.

Общественное обсуждение проектов документов завершится 28 января 2021 года.