Власти планируют ввести контроль над частными домами престарелых

Дома престарелых могут попасть под контроль государства после трагических пожаров в Башкирии и Тюменской области. Пока проверки в регионах начала генеральная прокуратура Российской Федерации.

Как сообщило 14 января ведомство, поводом для проведения надзора стала гибель людей при пожарах. Так, 15 декабря 2020 года при возгорании в частном доме престарелых в Абзелиловском районе Башкортостана погибли 11 человек. Следователи возбудили уголовные дела по статьям 193 (халатность), части 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ. Спустя почти месяц, 9 января, в Тюменской области пожар в частном пансионате унес жизни 7 постояльцев. В отношении хозяйки силовики возбудили уголовные дела по ч.3 ст.109 УК РФ и ч.3 ст.238 УК РФ.

Прокуратура начала проверки по факту гибели людей. В той же Башкирии силовики в список на проверку включили 60 частных учреждений. Они не состоят «в реестре поставщиков соответствующих услуг, что препятствует их определению в качестве объекта проверки со стороны контролирующих органов, в том числе пожарного надзора».

«Предварительные результаты свидетельствуют о распространенности случаев оказания такими учреждениями услуг без соблюдения требований безопасности», – говорится в сообщении генпрокуратуры.

Представители законодательной сферы связывают пожары с недостаточным контролем. По словам зампреда Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, сейчас частные дома-интернаты, как правило, действуют нелегально, а за их работой никто не следит.

«В Совете Федерации рассматривается вопрос о внесении изменений в действующее законодательство в части регулирования деятельности по оказанию стационарных услуг для пожилых людей», – цитирует «Парламентская газета» Бибикову.

В реестр включены государственные дома престарелых, и они же работают официально. Хозяева частного заведения могут лишь добровольно зарегистрировать свою организацию. Поэтому, как отметила Елена Бибикова, если эти заведения обязать зарегистрироваться в реестре поставщиков соцуслуг, власти получат четкую информацию о пансионатах. Из тени эти организации помогут вывести штрафы и другие санкции.

В свою очередь, замначальника ГУ МЧС России по России по Республике Мордовия по надзорной деятельности Александр Болталин на совещании в Саранске, посвященном гибели людей, рассказал о своем видении решения этой проблемы.

«Официальное лицензирование деятельности таких домов престарелых позволит совершать надзорные мероприятия на законных основаниях, а также сократить риски возникновения пожаров и гибели на них людей», – приводит слова Болталина пресс-служба комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Глава комитета Василий Пискарев попросил руководителей ведомств рассмотреть вопрос об оснащении всех помещений, где живут маломобильные люди и инвалиды, датчиками фиксации задымления.