Японцы получили патент в России на огнестойкую смолу

Японская компания TBM Co., Ltd. получила в России патент на огнестойкую термопластичную смолу, из которой можно формировать изделия. Композиция отличается превосходной вытяжкой и способностью полимера к расширению во время плавления.

Патент был размещен на ресурсе Федерального института промышленной собственности 30 декабря 2020 года. Над новинкой работали Куроки Сигеки и Сасакава Гоки.

Композиция включает в себя следующие компоненты: термопластичный полимер (полипропилен) и неорганический наполнитель (карбонат кальция). Полипропилен содержит полипропилен (А), имеющий структуру с длинноцепными разветвлениями, и полипропилен (В), не содержащий длинноцепных разветвлений, в массовом отношении от 80:20 до 98:2.

Получаемое из состава изделие по огнестойкости соответствует стандартам UL94 V-1 (самогашение в течение 30 секунд), UL94 V-0 и (самогашение в течение 10 секунд), при добавлении огнезащитного вещества – UL94 5V (образец располагается вертикально, высота пламени – 125 мм. Материал 5 раз на 5 секунд помещают в пламя, а самогашение происходит через 60 секунд).

Из композиции можно получать изделия с превосходной теплостойкостью, не вызывающие «неполадки при подаче в устройстве, в котором проводят процесс термофиксации».