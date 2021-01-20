МЧС России вносит изменения в госпрограмму о защите населения от ЧС

МЧС России предложило внести изменения в государственную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (с изменениями от 27 марта 2020 г. № 357).

Проект предусматривает сокращение финансирования на ближайшие два года. Об этом следует из документации, опубликованной 19 января на федеральном портале нормативных правовых актов.

Новая редакция программы предполагает следующий объем финансирования:

на 2021 год – 203 436 983,1 тыс. рублей (было 204 277 578,7 тыс.);

на 2022 год – 208 510 920,4 тыс. рублей (ранее – 212 177 723,8 тыс.);

на 2023 год – 213 845 431,1 тыс. рублей (сейчас 201 800 000 тыс.);

на 2024 — 2030 годы – по 208 800 000 тыс. рублей.

Основная цель корректировки программы – приведение ее параметров ресурсного обеспечения на 2021-2023 годы в соответствии с принятым в декабре 2020 года законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

«Низкий процент финансирования инвестиционного характера обусловлен отсутствием объектов в Дальневосточном федеральном округе и Северокавказском федеральном округе, обеспеченных проектной документацией для осуществления их строительства», – отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, из новой редакции госпрограммы исключены разделы, у которых истек срок действия.

Общественное обсуждение проекта постановления правительства завершится 2 февраля 2021 года.