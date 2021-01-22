Компания ГК «РусГидро» обновит систему пожаротушения Комсомольской ТЭЦ-2

«Дальневосточная генерирующая компания» («ДГК», Хабаровск, входит в ГК «РусГидро») обновит систему пожаротушения и сигнализации Комсомольской ТЭЦ-2 (введена в эксплуатацию в 1935 году). Заказчик потратит на эти цели 26,74 млн рублей. Прием заявок на участие в тендере стартовал 19 января.

Как следует из документации, опубликованной на портале Госзакупок, в конкурсе могут принимать участие любые заинтересованные организации. Они обязаны поставить на объект и установить систему автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в срок с момента заключения договора по 30 ноября 2021 года.

Автоматическая установка пожаротушения должна защищать следующие объекты: узлы пересыпки, здание вагоноопрокидывателя и галерея конвейера (№11 и №12). Интенсивность орошения спринклерной секции должна быть не менее 0,12 л/(с×м2), дренчерной секции – 0,1 л/(с×м2) на расчетную площадь 60 м2. Всего необходимо установить 455 насадок установок водяного и пенного пожаротушения.

Проект установки пожарной сигнализации разработан на базе приборов компании «Болид» (Московская область). В систему входят следующие компоненты: модуль интерфейсный пожарный взрывозащищенный МИП-1-Ex-DIN, пульт С2000-М, устройство дистанционного пуска «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ», шкаф ШПС-24, ПКП Сигнал-10 и Сигнал-20, извещатели – тепловой линейный (термокабель) PHSC-155-XCR, тепловой Спектрон-101-Т-Р-EXD-Н, пламени Спектрон-601-Exd-Н. Также предусматривается установка табло «Выход» ТСВ-Exd-Н-Прометей 12-36В и оповещателя звукового ОЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В.

Аукцион проходит при помощи Единой электронной торговой площадки «Росэлторг». Заявки на участие в тендере принимаются до 11 утра 5 февраля по времени Хабаровска (18:00 по Москве). Заказчик подведет итоги конкурса через две недели – 19 февраля.