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Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Прокуратура выявила нарушения пожаробезопасности на рынке «Классик»

Наталья Кузнецова 1 день назад В России, Новости

Прокуратура Ростовской области на днях завершила проверку в связи с пожаром на рынке «Классик» (компания «ПКФ Классик»). Надзорное ведомство выявило грубые нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, нарушения касались правил эксплуатации электроустановок и пожаробезопасности.

«Установлены массовые нарушения требований противопожарной безопасности, выраженные в несоблюдении пожарных разрывов, проездов, требований к этажности, размещению противопожарных барьеров, оснащению торговых мест противопожарными установками сигнализации, управления эвакуацией людей, пожаротушения», – отметило надзорное ведомство.

Энергокомплекс рынка содержался в надлежащем состоянии, и это выражалось в несоблюдении допустимых параметров его эксплуатации.

По итогам проверки прокуратура потребовала через суд обязать компанию «ПКФ Классик» устранить нарушения противопожарного законодательства и запретить работу рынка до решения этих проблем. Кроме того, ведомство направило материалы проверки в региональное управление МЧС для возможного привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Напомним, пожар на рынке «Классик» произошел 6 декабря 2020 года. Площадь возгорания составила 4 тыс. квадратных метров. После ЧП прокуратура начала проверку.

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