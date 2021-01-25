Прокуратура выявила нарушения пожаробезопасности на рынке «Классик»

Прокуратура Ростовской области на днях завершила проверку в связи с пожаром на рынке «Классик» (компания «ПКФ Классик»). Надзорное ведомство выявило грубые нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, нарушения касались правил эксплуатации электроустановок и пожаробезопасности.

«Установлены массовые нарушения требований противопожарной безопасности, выраженные в несоблюдении пожарных разрывов, проездов, требований к этажности, размещению противопожарных барьеров, оснащению торговых мест противопожарными установками сигнализации, управления эвакуацией людей, пожаротушения», – отметило надзорное ведомство.

Энергокомплекс рынка содержался в надлежащем состоянии, и это выражалось в несоблюдении допустимых параметров его эксплуатации.

По итогам проверки прокуратура потребовала через суд обязать компанию «ПКФ Классик» устранить нарушения противопожарного законодательства и запретить работу рынка до решения этих проблем. Кроме того, ведомство направило материалы проверки в региональное управление МЧС для возможного привлечения виновных лиц к административной ответственности.