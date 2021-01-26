Возбуждено уголовное дело по факту пожара на заводе «Уфаоргсинтез»

Спасатели более 11 часов боролись с пожаром на заводе «Уфаоргсинтез» (входит в НК «Башнефть»). В результате ЧП один человек погиб, а второй получил травмы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, сигнал о факельном горении двух емкостей с нефтепродуктами на площадке завода поступил на пульт спасателей в 17:20 по московскому времени. Пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти.

ТАСС уточняет, что перед возгоранием произошел взрыв на площадке предприятия. По данным источника UFA1.RU, взрыв возник в цехе куда подавали аммиак. При этом взрывная волна была такой силы, что в соседнем цехе выбило все окна.

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Было развернуто четыре участка тушения пожара. Огнеборцы при помощи 12 лафетных стволов охлаждали соседние конструкции. На место прибыли глава регионального управления МЧС РФ Марат Латыпов и сотрудники правоохранительных органов.

Спасатели смогли полностью потушить пожар к 04:30 утра по московскому времени.

В ликвидации возгорания были задействованы 127 человек и 44 единицы техники, в том числе 90 сотрудников МЧС. Площадь пожара не уточняется.

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Проверку начали сотрудники прокуратуры Башкирии и регионального следственного управления. Следователи около полуночи 25 января возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Представители ведомств выясняют причины пожара и обстоятельства, которые способствовали его возникновению.

«Будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц завода и контрольно-надзорных органов. В случае выявления нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства», – говорится в сообщении прокуратуры.

Уже известна причина пожара. Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета РБ по ЧС, произошла разгерметизация емкостей для сброса газа объемом 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией.