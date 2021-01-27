Сотрудники ВИАМ разработали вспенивающуюся огнезащитную пасту

Специалисты «Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов» (ВИАМ) разработали вспенивающееся огнезащитное покрытие со сниженной теплопроводностью и увеличенной плотностью. Патент на изобретение 21 января 2021 года был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности.

Композиция включает следующие компоненты: лаковый раствор хлорсульфированного полиэтилена ХСПЭ-20, модифицированный эпоксидной смолой ЭД-20, дифенилгуанидин, меламин, содержит асбест, переработанный для клеев марки А или марки Б, стеклянные полые микросферы МС-ВП-А9, обработанные поверхностно активным составом на основе АГМ-9, аэросил и графит окисленный.

Для приготовления покрытия необходимо просушить компоненты при температуре 120 градусов по Цельсию в сушильном шкафу в течение часа, загрузить в смеситель в последовательности «асбест, переработанный для клеев, графит окисленный, дифенилгуанидин, меламин, стеклянные полые микросферы, обработанные ПАВ, аэросил», перемешивать от 15 до 30 минут до получения однородной порошкообразной массы. Эта смесь обозначается как компонент №1, который смешиваются с лаком (растворитель, хлорсульфированный полиэтилен, стружки или крошки). Конечным продуктом является огнезащитная паста.

«На основе предложенного состава огнезащитной пасты и способа ее получения возможно получить огнезащитное покрытие с пониженной на 20-30% плотностью и лучшими теплофизическими характеристиками, на 20-30% пониженной теплопроводностью и повышенной теплоизоляционной способностью», – отмечается в патенте.

Коэффициент вспенивания огнезащитного покрытия составляет от 12 до 15 при испытании на образце в течение 15 минут при температуре 600 градусов по Цельсию. Коэффициент теплопроводности не превышает 0,30 вт/кг. град.