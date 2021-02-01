Комитет Госдумы одобрил правительственный законопроект о госпожнадзоре

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрил правительственный законопроект о внесении изменений в структуру органов, выполняющих функции государственного противопожарного надзора. Документ может быть рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в марте.

Как сообщается в базе системы обеспечения законодательной деятельности, предполагается внеси изменения в статьи 6 и 18 ФЗ «О пожарной безопасности». В своем решении комитет отмечает, что необходимо включить этот законопроект в примерную программу законопроектной работы Госдумы на весеннюю сессию 2021 года – март. Кроме того, нужно направить документ во фракции парламента, комитеты и комиссии, Совет Федерации, Правовое управление Аппарата Госдумы, Счетную и Общественную палаты, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, заключений, предложений и замечаний.

«Установить срок представления в Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции отзывов, предложений и замечаний до 14 марта 2021 года», – сообщается в решении организации.

Добавим, сейчас на рассмотрении комитета находятся также ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора» (принят в первом чтении 12 декабря 2018 года), «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статьи 1 и 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»» (был внесен на пленарное заседание Госдумы 22 декабря 2020 года, но так и не был рассмотрен), «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» в части регулирования вопросов продажи и использования пиротехнических изделий бытового назначения» (документ был внесен в программу законопроектной деятельности на апрель 2020 года и не в итоге не рассмотрен), «О внесении изменений в статью 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» и в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»» (дальше получения заключения Правового управления в начале 2020 года дело не пошло).