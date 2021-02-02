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Прокуратура назвала причину пожара в аэропорту Благовещенска

Наталья Кузнецова 22 часа назад В России, Новости

Благовещенская транспортная прокуратура завершила проверку по факту пожара в международном аэропорту Благовещенска (Амурская область). Как было установлено, причиной ЧП стали нарушения пожарной безопасности со стороны сотрудников воздушной гавани, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ведомство уточняет, что горевшие здание международного сектора было построено в 1994 году, зона выдачи багажа – в 2013. Объекты вспыхнули по вине сотрудников.

«Выявлены нарушения требований инструкции о мерах пожарной безопасности в аэропорту, инструкции по обогреву помещений международного сектора и правил пожарного режима. По результатам доследственной проверки органом дознания сделан вывод, что пожар возник по причине электротехнического характера», – отмечается в сообщении.

По итогам проверки 8 сотрудников аэропорта были привлечены к дисциплинарной ответственности. Как результат – отказ в возбуждении уголовного дела по ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Напомним, пожар в аэропорту Благовещенска произошел 17 декабря 2020 года. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

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