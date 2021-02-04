Зиничев создал комиссию по расследованию гибели пожарных в Красноярске

Министр МЧС России Евгений Зиничев принял решение о создании специальной комиссии по выяснению обстоятельств несчастного случая при пожаре в Красноярске, во время которого погибли четыре человека, в том числе трое пожарных. На место ЧП выехала группа специалистов во главе с заместителем Зиничева Ильей Денисовым.

Также глава ведомства выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников МЧС.

Как сообщает МЧС России по Красноярскому краю, трагедия произошла 3 января во время тушения пожара на складе автозапчастей «Автотрейд». Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 06:39 утра по московскому времени. Поначалу площадь возгорания не превышала 800 метров. Обрушилась кровля склада на всей площади. Ранг пожара повышен со второго до третьего, а огонь охватил 3,5 тыс. квадратных метров. На месте работали почти 170 человек и более 50 единиц техники.

Возгорание удалось локализовать в 15:30 по московскому времени. К этому моменту площадь пожара достигла 3,9 тыс. «квадратов», уточняет ТАСС.

Одними из первых на место ЧП прибыло звено газодымозащитной службы пожарно-спасательной части по охране Октябрьского района краевого центра. Трое пожарных вошли в горящее здание, чтобы найти людей, которые могли находиться внутри склада.

«Произошло внезапное увеличение интенсивности горения, обрушение кровли. Спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что они не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах. На помощь незамедлительно были направлены звенья ГДЗС. К сожалению, спасти пожарных не удалось», – говорится в сообщении МЧС.

Погибли старший прапорщик внутренней службы, командир отделения Анатолий Жалнерчик (стаж в МЧС России – 27 лет), старший прапорщик внутренней службы, помощник начальника караула Алексей Пузырев (прослужил в МЧС 25 лет) и сержант внутренней службы Максим Рябцев, отдавший делу спасения людей 6 лет.

Силовики после проверки возбудили два уголовных дела. Следователи СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия по факту гибели людей завели дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сотрудники следственной части регионального ГСУ ГУ МВД России – по ч.2 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас силовики вместе с прокуратурой выясняют обстоятельства ЧП.