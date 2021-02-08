В центре Екатеринбурга горело 23-этажное здание

Сегодня утром в Екатеринбурге в 23-этажном здании произошел пожар. В результате ЧП пострадали три человека.

Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о возгорании в здании на Белинского, 83, поступил на пульт спасателей в 07:08 утра по местному времени (+2 к Москве). По предварительным данным, горели электрощитки с 1-го по 9-й этаж. Огнеборцы приступили к эвакуации людей из здания. На месте работали 46 спасателей и 14 единиц техники.

Пожарные вывели из здания 23 человека, в том числе шестерых – с масками дыхательных аппаратов, уточняет портал Е1 со ссылкой на МЧС России. Спустя 3 часа после сигнала ведомство сообщило о тушении пожара на площади 100 погонных метров. Горели электрощитки с 15 по 17 этажи. Группировка спасателей увеличилась до 63 человек и 16 звеньев газодымозащитной службы. Во время пожара пострадали три человека. Женщина находится в реанимации, второй пострадавший – в состоянии средней тяжести, о самочувствии третьего пока ничего не известно.

Как сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Казаков, у пожарных возникли при тушении возгорания.

«Сложность тушения состояла в том, что все электрощитовые были закрыты на замки плотными металлическими дверями и, чтобы приступить к тушению, нужно было вскрыть двери. Кроме того, огнеборцам на высоких этажах мешала работать высокая температура и плотное задымление»,– цитирует Е1 представителя ведомства.

Открытое горение с здании было ликвидировано в 10:13 утра. По уточненным данным, спасатели вывели из высотки 14 человека. На месте пожара работали 75 человек, 20 звеньев газодымозащитной службы и 24 единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой.

Добавим, на Белинского, 83, по данным системы «ДубльГис», находятся 137 организаций: студия красоты, офисы нотариусов, кафе, Уральская коллегия адвокатов Свердловской области, «Северская Трубная компания», туристическое агентство и другие компании.