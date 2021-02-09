«Элерон» ищет подрядчика для нанесения огнезащиты на Белорусской АЭС

Представительство в Республике Беларусь «Федерального центра науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение “Элерон”» («ФЦНИВТ «СНПО «Элерон») 5 февраля объявило аукцион на нанесение огнезащитных материалов на возводимой Белорусской АЭС. Цена контракта с учетом НДС 20% составляет 17,465 млн рублей, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Подрядчик обязан выполнить около 100 видов работ, в том числе герметизацию проходов при вводе кабелей, монтаж огнезащитных разделительных систем, универсальных кабельных проходок, огнезащитную заделку материалом «Силотерм» с огнестойкостью 0,75 часа, устройство противопожарных поясов, установка огнестойких и огнезащитных перегородок.

Все работы необходимо завершить 10 июня 2021 года. Площадка находится в городе Островец Гродненской области.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17:00 по московскому времени в Москве 17 февраля. «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» определит победителя конкурса 19 марта.

Добавим, Белорусская АЭС – это первая атомная электростанция в стране. Строительство электростанции при участии России стартовало в 2011 году. Физический пуск АЭС состоялся 20 августа 2020 года, а 3 ноября она была включена в общую энергосистему Беларуси.