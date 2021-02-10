Новосибирские ученые усовершенствовали прибор для испытания на горючесть

Новосибирские ученые усовершенствовали устройство для определения показателей горючести защитных покрытий. Прибор позволяет эффективнее определить огнестойкость материалов, сообщается в патенте, опубликованном 12 января 2021 года на ресурсе Федерального института промышленной собственности.

В разработке агрегата принимали участие сотрудники «Новосибирского государственного аграрного университета» заведующий кафедрой теоретической и прикладной физики, доктор технических наук, профессор Александр Пчельников, доцент кафедры надежности и ремонта машин Анатолий Пичугин, а также доцент кафедры строительных материалов, стандартизации и сертификации Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Ольга Смирнова.

Устройство представляет собой испытательную машину, состоящую из камеры горения, зафиксированной на опорах, термопары, датчика измерения температуры, горелки. Внутри камеры горения установлен передвижной механизм – платформа с закрепленным на ней держателем, на котором установлена поворотная площадка, которая позволяет измерять угол воздействия огня по образец.

Прибор работает следующим образом. На поворотную площадку устанавливается образец и фиксируется держателем. В это время зажигается горелка и устанавливается расход газа. Внутрь камеры устанавливается передвижной механизм с образцом, включается секундомер. Во время воспламенения фиксируется значение в зоне горения, определяется расстояние до огня и определяется продолжительность сопротивления испытываемого покрытия. После остывания материала определяется потеря его массы и объем его повреждения.

«Технический результат – повышение эффективности проведения испытаний на огнестойкость защитных покрытий за счет возможности определения продолжительности сопротивления покрытия воздействию огня, температуры и момента воспламенения испытываемого покрытия, расстояния от испытываемого покрытия до огня», – сообщается в патенте.

Агрегат благодаря своим конструктивным особенностям является универсальным и позволяет определить большое количество показателей горючести покрытий в отличие от аналогов.