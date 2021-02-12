Российский морской регистр одобрил системы пожаротушения Marioff

Финская компания Marioff Corporation в конце января получила свидетельства о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства на две системы пожаротушения водяным туманом. Документы действуют в течение пяти лет – до 26 января.

Как сообщается на ресурсе Регистра, на отечественным судах одобрено применение следующего оборудования: стационарные системы пожаротушения водяным туманом для защиты фритюрниц HI-FOG DFF SYSTEMS и для защиты жилых, общественных помещений и кладовых.

HI-FOG DFF SYSTEMS представляет собой систему пожаротушения непрерывного действия с использованием в качестве огнетушащего средства мелкораспыленной воды. Насосный вариант – это подача воды от насосного агрегата с минимальным расходом воды 10 л/мин и минимальным давлением у распылителя 6.0 МПа (60 бар). Автономный вариант использует аккумуляторный баллонный агрегат. Он обладает следующими характеристиками: минимальное давление у распылителя 6.0 МПа и минимальным расходом воды 10л/мин; время непрерывной работы 1 мин. Аппарат запускается вручную.

Второе устройство представляет собой автоматическую систему пожаротушения непрерывного действия, где в качестве огнетушащего вещества используется мелкораспыленная вода под давлением. Установочное давление в системе составляет 2,5 MPa, максимальное рабочее давление у насоса – 14,0 MPa.

Оборудование состоит из насосного агрегата c приводом от электродвигателя или с дизельным приводом, водо-газового (воздух/азот) балонного напорного устройства, электрической системы управления и наблюдения, секционных u запорные клапанов, распылителей, трубопроводов, сепаратора и фильтров для питающей системы, а также разделительной водяной цистерны.

Все оборудование выпущено в Финляндии на заводе компании в городе Вантаа.