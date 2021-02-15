Госдума до 19 июля рассмотрит законопроекты о пожаробезопасности

Депутаты Госдумы в весеннюю сессию рассмотрят два законопроекта, направленных на усиление пожарной безопасности. Первый касается ужесточения наказания за повторное нарушение норм пожаробезопасности, второй – дублирования сигналов и пожаре и перераспределения полномочий.

Как сообщает «Парламентская газета», законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска» был принят в первом чтении в прошлом году – 22 октября. По нему за повторное нарушение требований пожарной безопасности граждан оштрафуют на 3-4 тыс. рублей, индивидуального предпринимателя – на 30-40 тыс., организацию – на 200 -400 тыс. ИП и юрлицо также грозит приостановка работы на срок до 30 суток.

Основная цель законопроекта – не допустить повторения трагедии как в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Второй документ позволит властям российских регионов утверждать порядок дублирования сигналов о пожаре в учреждениях соцзащиты, учебные заведения, больницы, гостиницы и общежития на пульт пожарной охраны.

«Речь идет об автоматической подаче сигнала о пожаре не только на специальное устройство в помещении дежурного персонала на самом предприятии или на выносные устройства оповещения, но и одновременно на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников предприятия. Это позволяет исключить влияние человеческого фактора в процессе передачи сигнала», – отмечает «Парламентская газета».

Кроме того, этот закон предусматривает наделение полномочиями в сфере пожарного надзора заместителя министра МЧС — главного госинспектора РФ по пожарному надзору.

Добавим, весенняя сессия в Госдуме продлится до 19 июля.

Как писал «Огнепортал», инициатором обоих законопроектов является правительство РФ. Кабин внес закон об ужесточении наказания за нарушение требований пожарной безопасности был внесен в Госдуму 30 января 2020 года, второй документ – 25 января 2021.