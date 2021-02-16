«Росэнергоатом» ищет поставщика огнезащитных ЛКМ

«Концерн Росэнергоатом» 15 февраля объявил аукцион на поставку огнезащитных лакокрасочных материалов для «Ленинградской атомной станции». Общий объем закупки составляет 16 тонн, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Заказчик ограничил круг участников аукциона – документы могут подавать представители малого и среднего бизнеса. Цена контракта с учетом НДС в 20% составляет 8,07 млн рублей. В эту сумму входит доставка силами поставщика на складское хозяйство Ленинградской АЭС (Ленинградская область, город Сосновый Бор) 16 тонн огнезащитных ЛКМ.

«Поставляемая продукция должна быть полностью совместима с ранее нанесенными на силовые и контрольные кабели огнезащитными составами: КЛ-1В, ПИРО-СЕЙФ, Фламмопласт КС-1, Reniterm-PMC-R», – отмечается в документации.

Материалы должны выдерживать температурный режим от -50 до +60 градусов по Цельсию, срок эксплуатации – не менее 25 лет. Материалы должны быть выпущены не ранее 2020 года, а остаточный срок годности на момент поставки – не менее 80% от общего.

Поставка продукции запланирована на апрель 2021 года с возможностью досрочного исполнения контракта.

Документация на участие в аукционе принимается до 25 февраля на электронной торговой площадке ЭТС (НЭП). «Концерн Росэнергоатом» подведет итоги конкурса 19 марта.

Напомним, «Концерн Росэнергоатом» 30 октября 2020 года объявлял мониторинг цен на поставку огнезащитного покрытия для защиты от возгорания электрических кабелей. Компании требовалось 16 тонн продукции, совместимой с указанными выше материалами.