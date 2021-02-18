C 1 марта вступает в действие СП по оборудованию пожарной сигнализацией

В марте наступившего года все новостройки будут оснащать установками пожарной сигнализации и специальными датчики. Об этом было заявлено во время учебно-методического сбора, который прошел 16 февраля в режиме видеоконференции под председательством министра МЧС России Евгения Зиничева.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на мероприятии рассмотрели результаты работы по основным направлениям. Так, в 2020 году количество проверок сократилось на 25% до 38 тыс. единиц. Это было связано с решением правительства РФ «в рамках реализации мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции». В то же время по инициативе прокуратуры было проведено 55 тыс. внеплановых проверок, целью которых было пресечение грубых нарушений пожаробезопасности. Как результат – устранено около 360 тыс. правонарушений.

Одним из позитивных итогов стало снижение с 2018 года гибели детей почти на 20%. Это стало следствием работы по оборудованию жилья пожарными извещателями.

«За два года установлено свыше 417 тыс. приборов, с помощью которых удалось спасти от огня свыше 1,2 тыс. граждан, включая более 600 детей. В этой связи было отмечено, что с марта текущего года начнет действовать свод правил, содержащий требование по установке пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. Ими будут оборудоваться все новостройки, независимо от этажности дома и площади», – говорится в сообщении МЧС России.

Добавим, с 1 марта 2021 года вступает в силу новый Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Документ впервые вводится на территории страны. СП утвержден приказом МЧС России 20 июля 2020 года.