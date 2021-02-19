Производство минваты в 2020 году сократилось на 2,7%

По итогам 2020 года выпуск продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» снизился на 2,7% относительно предыдущего периода. Тем не менее, объемы производства превысили 35 млн кубометров.

Как сообщает сервис «Единая межведомственная информационно-статистическая система», показатель по выпуску минваты стал минимальным с 2017 года. Предприятия дали рынку 35,39 млн кубометров продукции, тогда как в 2019 году – 36,4 млн, в 2018 – 38,1 млн, в 2017 – 35,7 млн.

В декабре 2020 года объемы производства составили 3 млн кубометров, что на 3,6% меньше ноября 2020 и на 4,7% больше аналогичного периода 2019.

Выпуск минеральной ваты увеличился во всех ведущих федеральных округах, кроме Южного и Северо-Западного. Предприятия Центрального федерального округа дали рынку 13 млн кубометров огнестойкой продукции, что на 0,5% превышает показатель 2019 года, – 36,8% от всего объема.

В Северо-Западном ФО производство снизилось на 52,4% до 1,89 млн (5,35% от общего количества). На юге выпуск минваты снизился на 2,6% (5,5%).

В Приволжском ФО предприятия увеличили производство минераловатной продукции на 8% до 8,24 млн кубометров (23,3%), на Урале – на 6,7% (18,4%)