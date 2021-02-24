В Горно-Алтайске горел торговый центр. Людей спасал водитель автобуса

В Горно-Алтайске сегодня утром горел торговый центр «Ткацкий-1». Площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 10:30 утра по местному времени (06:30 по Москве). Горело двухэтажное кирпичное здание 1952 года постройки. К 11:22 спасатели локализовали пожар, а к 11:52 ликвидировали возгорание.

«Основная часть граждан эвакуировалась из здания самостоятельно. 13 человек эвакуированы звеньями ГДЗС. Погибших и травмированных нет. Здание торгового центра оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме», –говорится в сообщении МЧС.

В тушении пожара были задействованы 66 человек и 22 единицы техники. Сейчас спасатели выясняют причину возгорания.

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Как уточняет издание «Новости Горного Алтая», горел второй этаж здания. При спасении людей большую роль сыграл водитель автобуса. Мужчина подогнал транспорт к окнам второго этажа. Благодаря этому люди смогли выбраться на крышу автобуса и спуститься на землю.

Здание обшито керамогранитом, имеет третью степень огнестойкости. Капитальный ремонт ТЦ был проведен в 2016 году.

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По предварительным данным, пожар мог произойти по одной из двух причин: замыкание электропроводки или нарушение требований пожаробезопасности при использовании электронагревателей.

Напомним, почти 3 года назад, 25 марта, в Кемерово сгорел ТЦ «Зимняя вишня». В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров.