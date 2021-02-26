Специалисты «ФЦДТ «Союз»» запатентовали новый способ подслойного пожаротушения

Специалисты «Федерального центра двойных технологий «Союз»» («ФЦДТ «Союз»») модернизировали способ подслойного пожаротушения резервуаров и противопожарной защиты. Патент был опубликован 11 января 2021 года на ресурсе Федерального института промышленной собственности.

Среди авторов – доктор технических наук, профессор Николай Копылов, генеральный директор «ФЦДТ «Союз»» Юрий Милёхин, заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию гражданской продукции Владимир Деревякин, молодой специалист Алексей Красов, Борис Кононов, Яков Каушанский, Константин Головкин и Дмитрий Федоткин.

Способ подслойного пожаротушения резервуаров с нефтепродуктами отличается тем, что устройство подготовки и подачи пены изготовлено в виде наддуваемой емкости. Она стационарно размещена за обвалованием резервуара, пенобак заправлен водой и пенообразователем. Пенобак снабжен газогенератором для создания при его включении давления, образования пены и подачи ее по трубопроводу подслойного тушения в резервуар со скоростью 35 м/с. При этом одновременно пена подается по трубопроводу орошения в верхнюю часть резервуара на зеркало горящего нефтепродукта.

Особенностью устройства подготовки и подачи пены является то, что трубопровод подслойного пожаротушения соединен через электроклапан с нижним выходным патрубком емкости. Ее верхний выходной патрубок соединен через электроклапан с трубопроводом орошения для подачи пены на зеркало горящего нефтепродукта сверху. Само контрольно-пусковое устройство установлено на емкости и обеспечивает возможность одновременного или раздельного открытия электроклапанов.

В устройстве подготовки и подачи пены газогенератор представляет собой однокамерный агрегат и имеет газогенерирующий заряд, который обеспечивает двухрежимный процесс горения.

Сама система противопожарной защиты резервуаров с нефтепродуктами включает следующие элементы: система обнаружения возгорания, трубопроводы и устройство подготовки и подачи пены, трубопроводы подслойной подачи пены и трубопровод для подачи пены сверху.

Напомним, 26 сентября 2019 года на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов рассказал о разработке Института ведомства – способе подслойного пожаротушения. Сущность изобретения заключается в использовании газоаэрозоленаполненной пены.