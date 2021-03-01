В Подмосковье горел склад завода огнеупорных изделий

Минувшей ночью в Одинцово Московской области сгорел склад Внуковского завода огнеупорных изделий. Как сообщает региональное управление МЧС России, площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров.

Сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 00:30 1 марта. На место выехали четыре единицы техники и 14 человек. Затем, из-за распространения огня, были направлены новые силы. Как уточняет ТАСС, первоначально площадь пожара составляла 950 «квадратов», а но потом она увеличилась до 1,5 тыс. квадратных метров.

Спустя 2,5 часа огнеборцы локализовали пожар на площади 2,4 тыс. «квадратов». В 06:22 была объявлена ликвидация открытого горения.

Для борьбы с огнем привлекли 71 специалиста и 29 единиц техники.

«Телеканал 360» со ссылкой на замначальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил подмосковного главка МЧС Алексея Логинова отмечает, что на складе размерами 80 на 30 метров хранились продукты питания, автозапчасти и деревянные изделия. Вплотную к нему примыкает только такой же склад. В момент возгорания на складе никого не было.

Во время пожара частично обрушилась кровля здания. Сам склад полностью сгорел.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.