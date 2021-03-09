«Сибур» завершил утилизацию углеводородов после пожара на газопроводе в Югре

«СибурТюменьГаз» 8 марта в 22:00 по местному времени в Нижневартовском районе ХМАО завершил утилизацию углеводородов после аварии на газопродуктопроводе. С момента ЧП прошло двое суток.

Как сообщает пресс -служба «Сибура», авария произошла 6 марта на подводном переходе через реку Обь на трубопроводе «продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ». На объекте возник «пропуск широкой фракции легких углеводородов с последующим кратковременным возгоранием». Участок оперативно локализовали и приступили к утилизации углеводородов через амбары дожига.

По данным агентства «Интерфакс», чрезвычайные службы оценили площадь горения в 1000 квадратных метров. При пожаре ожоги шеи и лица получил один человек. Он отказался от госпитализации. Возгорание на месте прорыва было ликвидировано 7 марта. Ситуация привлекла внимание властей региона и надзорного ведомства.

Прокуратура Нижневартовского района, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО, начала проверку по факту аварии на газопроводе.

«В ходе проверочных мероприятий природоохранной прокуратурой будут установлены обстоятельства, повлекшие нарушение природоохранного законодательства, совместно с контролирующими органами будет осуществлен расчет ущерба, причиненного окружающей среде, а также приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение вреда, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», – говорится в сообщении прокуратуры.

Губернатор Югры Наталья Комарова 8 марта провела совещание по устранению последствий аварии во время визита в Нижневартовский район. В нем принял участие генеральный директор компании «Сибур» Михаил Карисалов. Он сообщил, что с момента прорыва в течение 1,5 часов был отсечен 6-километровый участок продуктопровода. В нем находилось около 660 тонн углеводородов. Карисалов обещал 8 марта завершить работу «по выжигу остаточного продукта».

Сейчас специалисты выясняют причины аварии. В качестве возможных виновников рассматриваются рыбаки, которые проезжали на снегоходе «Буран». Искра от техники могла вызвать возгорание. Такую версию журналистам назвали в администрации Сургута, пишут «РИА Новости».