Арктические зимние игры 2026. Поставки для Ямал-Арены

Международный комитет по результатам финального этапа конкурса на проведение Арктических зимних игр включил Ямало-Ненецкий автономный округ в график на 2026 год.

Впервые в истории Арктических игр соревнования будут проходить в России. Ранее Арктические игры проходили только в США, Дании и Канаде.

На Ямале запланировано возведение более 40 спортивных объектов, самый крупный из которых — многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс «Ямал-Арена» в городе Салехард общей площадью более 27 тыс. кв. метров.

Ожидается, что на соревнования приедут около 2 500 спортсменов из разных стран и 2 000 волонтеров.

Как и положено на объектах социального значения, особое внимание уделяется безопасности посетителей. Опираясь на все жесткие и объективные требования к обеспечению пожарной безопасности «Ямал-Арена», нами было разработано решение по огнезащите конструкций с применением конструктивного комбинированного воднодисперсионного состава «Декотерм КОП» и однокомпонентного состава вспучивающегося типа на основе органического растворителя «Декотерм-Р». Данные составы полностью соответствуют требованиям и подходят для эксплуатации при низких температурах — зимой температура воздуха в Салехарде может достигать -50°С.

Объем поставок на проект — более 85 тонн.