«НИКИМТ-Атомстрой» потратит 99 млн рублей на огнезащитные ЛКМ для АЭС «Руппур»

«НИКИМТ-Атомстрой» 9 марта объявил аукцион на поставку огнезащитных лакокрасочных составов для строящейся АЭС «Руппур», расположенной в Республике Бангладеш. Цена контракта составляет 99 млн рублей с учетом «нулевого» НДС, сообщается в документации, опубликованной на ресурсе B2B-Center.

Заказ включает поставку огнезащитного состава по типу «Инзафлейм-ХПС-М» (производитель – «Атоминопром») или аналога. Общий объем продукции не уточняется. Заказчик отмечает, что поставку нужно проводить по заявкам покупателя на сумму, не превышающую сумму контракта.

К материалу предъявляются следующие требования. Максимальная цена товара – не более 385 рублей за килограмм, то есть с учетом общей суммы договора объем поставки составит 257,143 тонны. Огнезащитная эффективность – от 45 минут до 120 минут в зависимости от приведенной толщины металла и толщины огнезащитного покрытия, температура воздуха при эксплуатации покрытия – от -60℃ до +250 градусов по Цельсию при влажности до 100%, срок службы – не менее 40 лет.

Огнезащитные составы необходимо поставить на строительную площадку АЭС «Руппур» в Бангладеш.

Заявки от участников конкурса принимаются до 10 утра по московскому времени 26 марта. «НИКИМТ-Атомстрой» подведет итоги тендера 27 апреля.