В Уфе 27 мая пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В Уфе 27 мая состоится первая в 2021 году конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие состоится при поддержке Ассоциации «НСОПБ» и Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли.

Конференция посвящена проблемам обеспечения пожарной безопасности на объектах нефтегазового комплекса, инновациям в сфере огнезащиты и изменениям в законодательстве.

Почему необходимо принять участие в конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

Возможность обсудить широкий спектр актуальных проблем с экспертами и получить ответы на острые вопросы в сфере нормативного регулирования, наиболее эффективного применения материалов и оборудования, новинок, борьбы с контрафактом и другие важные темы. На конференции, в частности, состоится круглый стол «Основные проблемы огнезащиты объектов нефтегазового и химического комплексов»; Конференция уникальна тем, что это объединяющая площадка для всех специалистов отрасли. Только на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» могут одновременно встретится эксперты, сотрудники различных организаций и представители МЧС России. Это прекрасная возможность для заключения новых контрактов и получения информации из первых рук; Уфа – столица региона, где базируются крупные нефтегазовые и нефтеперерабатывающие компании. В частности, «Башнефть», «Уфаоргсинтез» и «Транснефть». Поэтому этот город привлекает как специалистов нефтегазовой отрасли, так и поставщиков продукции. Отметим, на конференцию в 2017 в Уфе зарегистрировались более 120 человек; На мероприятии, как ожидаются, будут представлены новейшие достижения в сфере противопожарной защиты объектов НГК. Причем приоритет отдается отечественной качественной продукции; Вы сможете совместить ее с посещением Российского Нефтегазохимического Форума и выставки «Газ. Нефть. Технологии». Эти мероприятия пройдут в Уфе с 25 по 28 мая.

Конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» состоится с соблюдением всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором. Планируется ведение онлайн-трансляции мероприятия.

Конференция пройдет в гостинице «Башкирия» (ул. Ленина, 25/29), конференц-зал «НарысТау».

Заявки на участие в конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» принимаются до 27 мая.