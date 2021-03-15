Проект нового КоАП РФ вынесут на общественное обсуждение

В апреле проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) будет вынесен на первичное общественное обсуждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирину Рукавишникову.

По ее словам, проект нового КоАПа практически готов. Документ включает нормы, которые касаются особенностей привлечения к административной ответственности различных организаций. Так, не подлежат наказанию по общему правилу казенные и бюджетные учреждения, Центробанк, органы управления государственных внебюджетных фондов, а также госвласти и местного самоуправления. По словам сенатора, это связано с особенностями статуса этих организаций – уплата ими штрафов является перераспределением средств казны между различными уровнями бюджетной системы.

В то же время есть и исключения из правил. Одно из них касается неисполнения «требований неимущественного характера в срок, установленный этим судебным актом, либо должностным лицом органов принудительного исполнения». В данном случае речь идет о неисполнении решений судов, касающихся обеспечения пожарной или промышленной безопасности, капремонта объектов и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Обсуждение проекта пройдет на сайте Совета Федерации.

Добавим, в октябре 2020 года Ирина Рукавишникова заявила о том, что в Новом КоАП появится ответственность за производство или продажу фальсифицированной продукции. Гражданам грозит штраф на сумму до 5 тыс. рублей, организациям – до 1 млн.

Как писал «Огнепортал», министерство юстиции России 29 мая вынесло на общественное обсуждение проект нового «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». В проект внесены ряд изменений в части ответственно за нарушение «пожарных» норм.