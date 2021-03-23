«Тизол» сертифицирует свои системы огнезащиты в соответствии с новым Техрегламентом ЕАЭС

1.01.2020 г. вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии №125 от 26.09.2017 г. установлен переходный период в 18 месяцев, в течении которого допускается обращение продукции, сертифицированной как в рамках ФЗ-123, так и в рамках данного ТР. В дальнейшем, оборот продукции, являющейся объектом технического регулирования данного ТР и не подтвердившей своё соответствие требованиям установленным в нём, будет неправомочным.

В рамках требований ТР ЕАЭС 043-2017 АО «ТИЗОЛ» уже сертифицировал огнезащитную систему «ЕТ-ВЕНТ», в настоящее время проходят сертификацию огнезащитные системы «ЕТ-Металл» и «ЕТ-Профиль».

Соответственно, при планировании мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на проектируемых и строящихся объектах, необходимо учитывать следующий фактор: с 1 июля 2021 г. все средства обеспечения пожарной безопасности являющиеся объектом регулирования ТР ЕАЭС 043/2017, не подтвердившие своё соответствие в его рамках, теряют право оборота на территориях государств – членов ЕАЭС. И даже если какие-либо решения или материалы были заложены в проектах ранее, и прошли Гос. Экспертизу, производить, отгружать и продавать такие средства, в рамках действующего правового поля, будет невозможно.

Приложения: