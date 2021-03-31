НТЦ «Газпром нефти» разработал огнестойкую эстакаду на основе композитов

Специалисты Научно-Технического центра «Газпром нефти» разработали композитные материалы высокой огнестойкости для нефтегазовой отрасли. Компания делает большую ставку на эту продукцию по применению на месторождениях, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Директор программ технологического развития НТЦ «Газпром нефти» Антон Смирнов на совещании Главгосэкспертизы по взаимодействию с нефтегазовыми компаниями заявил, что в будущем композиты станут дешевле стали. По его словам, «Газпром нефть» делает большую ставку на композитные конструкции и инновационные материалы. Основные преимущества этой продукции – химическая и коррозионная стойкость, малый удельный вес и высокая механическая прочность. Кроме того, цены на композиты растут медленнее, чем на металлоконструкции. Так что, придет время, когда эти материалы будут дешевле стали. При этом в перспективе композиты можно применять весьма широко – от мачт связи до резервуаров и трубопроводов. Однако у них есть ряд недостатков, и один из них – невысокая огнестойкость.

В то же время специалисты НТЦ вместе с одним из производителей композитов смогли решить эту проблему.

«Были разработаны конструкции сборно-разборной кабельной эстакады, которая обладает фактической огнестойкостью R27, когда превышение предельных значений наступает через 27 минут от начала испытаний», – говорится в сообщении ведомства.

Антон Смирнов добавил, что компания планирует применить конструкцию на кустовой площадке. После доработки новинки по результатам внутренней экспертизы НТЦ представит конструкцию на рассмотрение в Главгосэкспертизу.