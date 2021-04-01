В РХТУ им Д.И. Менделеева создали огнестойкий полимер для авиации

Ученые РХТУ им Д.И. Менделеева разработали огнестойкий полимер на основе композитных материалов для элементов салона воздушного судна. Технологию могут внедрить в течение 2021 года.

Как сообщает RT со ссылкой на издание Polymers, новое вещество представляет собой бензоксазиновый мономер. Это соединение получают путем нагревания ароматического амина, фенола и формальдегида. При затвердевании материал превращается в основу для огнестойких авиационных композитов. Новый материал получился дешевле импортных аналогов, а для его изготовления требуется меньше времени.

Все сырье для производства бензоксазинов выпускается в России. Синтез продукта проводится в стометровом реакторе, специально изготовленном в РХТУ. На выходе из агрегата получается смесь мономеров, которую еще нужно отвердить. Полимеризация возможна и без катализатора, но для этого нужна температура около 180 градусов по Цельсию и более 10 часов. Для ускорения полимеризации ученые использовали соединения на основе фосфазена. В итоге время сократилось в четыре раза.

«Горючесть полимера на основе бензоксазинов снизилась в сравнении с существующими аналогами более чем в десять раз», – цитирует RT декан факультета нефтегазохимии и полимерных материалов РХТУ Игоря Сиротина.

Технологию производства композита на базе полимера планируют разработать и внедрить на предприятиях корпорации «Росатом» в течение 2021 года. Мощность опытного производства составит до 200 тонн в год. Огнестойкие полимеры будут использовать, в частности, при создании сотовых панелей пола лайнера МС-21.