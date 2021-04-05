Выпуск минеральной теплоизоляции вырос на 45,8%

В первой половине 2021 года произошел рост производства продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». Как сообщает сервис «Единая межведомственная информационно-статистическая система», за январь-февраль предприятия дали рынку 6,536 млн кубометров минваты против 4,481 млн за такой же период 2020 года.

Рост производства за два месяца к январю-февралю достиг 45,8%. Положительная динамика наблюдается с начала года. В январе заводы изготовили 3,362 млн кубометров минераловатной теплоизоляции (+ 55,7% к январю 2020 года), в феврале – 3,172 млн, что на 37,8% превышает показатель аналогичного периода 2020 и на 5,6% меньше января 2021.

Увеличение выпуска минераловатной продукции в этом году наблюдается во всех федеральных округах (ФО). Максимальная динамика наблюдается в центральном, Приволжском и Уральском ФО.

Предприятия Центрального федерального округа за январь-февраль изготовили 3,13 млн кубометров теплоизоляции, что на 84% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. В Приволжском ФО выпуск продукции вырос на 20% – до 1,232 млн кубометров, на Урале – на 42% (до 1,57 млн).

Напомним, в 2020 году объемы выпуска огнестойкой теплоизоляции сократились на 2,7% до 35 млн кубометров. Показатель стал минимальным с 2017 года.