«Калуганефтепродукт» ищет поставщика станции пожаротушения

«Калуганефтепродукт» (входит в «Роснефть») 5 апреля объявила аукцион на закупку станции пожаротушения. Цена контракта с учетом НДС 20% составляет 65,48 млн рублей. Об этом следует из документации, опубликованной на ресурсах ТЭК-Торг и «закупки Роснефть».

Компании для реконструкции нефтебазы требуется блочно-модульная насосная станция пожаротушения (СПТП). Агрегат предназначен для подачи пенообразователя и воды, а также поддержания заданного давления воды в противопожарной сети нефтебазы.

Оборудование должно выдерживать температуру от -46 до +38 градусов по Цельсию. Давление на входе в СПТП должно составлять от 0,02 до 0,3 Мпа, на выходе (вода) – от 0,56 Мпа до 0,86 Мпа и номинально 0,77 Мпа, раствора пенообразователя – от 0,86 Мпа до 0,98 Мпа, номинально 0,90 Мпа. Предусмотрены следующие габариты: длина – не менее 12600 мм, ширина – 6000 мм, высота – 4500 мм. Производитель значения не имеет. Срок службы оборудования должен быть не меньше 10 лет.

Победитель аукциона обязан поставить оборудование, провести шеф-монтажные и пусконаладочные работы в течение 30 дней. Срок поставки – не позднее 15 ноября 2021 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 апреля. «Калуганефтепродукт» подведет итоги конкурса 24 июня.