Пожарные локализовали возгорание на «Невской мануфактуре» на площади 10 тыс. квадратных метров

Пожарные спустя почти 10 часов локализовали возгорание в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 10 тыс. квадратных метров. В результате ЧП погиб один пожарный и пять человек получили травмы.

Как сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сигнал о возгорании в здании на Октябрьской набережной, 50, поступил в 12:35. По предварительным данным, горели 4 и 5 этажи шестиэтажного кирпичного производственного объекта. В 12:42 пожару из-за угрозы распространения огня был присвоен ранг №2. Спустя 14 минут ранг пожара был повышен до третьего номера. Группировка спасателей тогда составляла 50 человек и 12 единиц техники. К 13:13 прибыли дополнительные силы, и с огнем боролся 61 человек личного состава. Ранг пожара повышен до №5, а площадь возгорания оценивалась в 1,5 тыс. квадратных метров. Спустя полчаса группировку спасателей увеличили до 112 человек.

«В кирпичном, 6-и этажном, нежилом, размерами 35х150 метров здании происходит горение 4 — х этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий», – сообщается в сводке МЧС за 14:21.

По данным на 16:09, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. квадратных метров. Также произошло обрушение кровли на 10 тыс. «квадратах». Возгорание было локализовано в 22:22. По данным на 23:06, в здании местами тлели завалы на площади 1 тыс. квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекли 358 человек, в том числе 230 сотрудников МЧС России, и 73 единицы техники. К тушению огня также привлекали вертолет Ка-32 МЧС России и два вертолета Ми-8.

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В результате пожара погиб командир отделения 64 пожарной спасательной части 31-летний Илья Белецкий. Двое пожарных с ожогами 40-50% тела госпитализированы. Также найдено еще одно тело. По данным ТАСС, пожарных отрезало от выхода огнем, когда они помогали персоналу покинуть здание. Легкие травмы получил еще один пожарный. Как уточняют РИА Новости со ссылкой на Минздрав, всего при пожаре пострадали пять человек.



Командир отделения 64 пожарной спасательной части 31-летний Илья Белецкий

Силовики 12 апреля начали проверку по факту ЧП.

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщает пресс-служба ведомства.

К следователям присоединилось надзорное ведомство. На место пожара выезжал прокурор Невского района Санкт-Петербурга Виктор Винецкий.

По предварительным данным, как уточняет ТАСС, причиной пожара могло стать короткое замыкание к электрощитовой. Именно там и возникло горение. Работники пытались сами потушить возгорание при помощи огнетушителя, но не успели. Огонь распространился по деревянным перекрытиям.

Добавим, зданию, в котором произошел пожар, больше 150 лет. Ткацкая фабрика «Невская мануфактура» была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. Выпуск текстиля был прекращен в 2007 году, и сейчас помещения сдаются в аренду.

Как писал «Огнепортал», 3 января во время тушения пожара на складе автозапчастей «Автотрейд» в Красноярске погибли четыре человека, в том числе трое пожарных. Площадь возгорания достигла почти 4 тыс. квадратных метров.