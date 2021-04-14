Евгений Мешалкин: «Невская мануфактура» не была адаптирована под новое назначение

Одной из причин масштабного развития пожара на «Невской мануфактуре» могла стать смена назначения здания и отсутствие адаптации его с точки зрения безопасности под новый функционал. Так считает председатель правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин.

Эксперт в беседе с журналистом «Огнепортала» пояснил, что «Невская мануфактура» ранее была производственным зданием. Затем у него сменился функционал, и объект превратился в бизнес-центр. В таком случае предусматривается иная планировка помещений, другие требования к строительным конструкциям, путям эвакуации, системам обнаружения и тушения пожара. В ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» такие ситуации предусмотрены.

«В этом случае при изменении функционального назначения здание должно быть переведено в соответствии с теми нормативными требованиями, которые установлены для такого типа объекта. Например, для бизнес-центра. Этого сделано не было», – сказал Евгений Мешалкин.

Кроме того, в Градостроительном кодексе и ФЗ 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» эта стадия не прописана. В результате производственные объекты перестраивают в офисные и бизнес-центры. В этом случае обязательно требуется разработка специальных технических условий, в которых должны быть отражены конкретные решения по системам противопожарной защиты, конструктивные и объемно-планировочные.

«Судя по сему, тоже самое и должно было сделано для “Невской мануфактуры”», – заявил эксперт.

Об этом свидетельствуют результаты проверок Госпожнадзора, последняя из которых прошла не так давно – в феврале. По ее итогам были выявлены нарушения пожарной безопасности.

Добавим, по данным ФГИС «Единый реестр проверок», нарушения пожаробезопасности на «Невской мануфактуре» сотрудники МЧС находили с 2015 по 2021 год. В частности, были обнаружены такие проблемы, как: неисправности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода, «изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты», непроведение технического обслуживания установок пожаротушения, отсутствие в помещениях автоматических установок пожаротушения и их неисправность.

Следующая внеплановая проверка должна была состояться 1 августа 2021 года.