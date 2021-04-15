Суд арестовал гендиректора «Невской мануфактуры»

Суд 14 апреля арестовал генерального директора «Невской мануфактуры» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу.

После пожара и гибели пожарного силовики возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Затем они задержали Максима Макеева и его заместителя.

По версии следствия, подозреваемые знали по актам проверок, проведенных в 2020-2021 годах, что в зданиях был выявлен ряд нарушений пожарной безопасности. Поэтому «эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и не может быть осуществлена». Нарушения привлекли к пожару, гибели сотрудника МЧС и госпитализации в тяжелом состоянии других пожарных.

Как уточняет «Фонтанка», следователь в зале суда указал на такие нарушения, как: отсутствие систем дымоудаления, пожаротушения и оповещения. В ходе последней проверки было выявлено 9 нарушений пожаробезопасности.

Сам Макеев возглавил «Невскую мануфактуру» в феврале 2021 года. До него эту должность, по данным РИА Новости, занимали Алексей Михневич и Сергей Ульянов (с сентября 2016 года по март 2019 года). На заседании суда Максим Макеев отрицал свою вину и заявил, что не должен отвечать за тяжкие последствия. Однако суд арестовал его и Алексея Михневича на два месяца.

Добавим, в этот же день президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества прапорщика Илью Белецкого и лейтенанта Константина Старцева (погиб при тушении пожара в Асбесте) – посмертно, а также прапорщика Бориса Старковского и лейтенанта Антона Соколова. Соколов и Старковский получили серьезные ожоги и попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как писал «Огнепортал», пожар в «Невской мануфактуре» произошел 12 апреля. Огонь охватил территорию на площади 10 тыс. квадратных метров. При тушении возгорания погиб Илья Белецкий.