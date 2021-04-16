Компания «Росатома» объявила аукцион на изготовление огнезащитного состава

Компания «Препрег -СКМ» (UMATEX, входит в «Росатом») объявила аукцион на заключение договора на изготовление огнезащитного состава. Цена контракта составляет 25 млн 200 рублей, сообщается в документации, опубликованной на портале B2B-Center.

К продукту предъявляются следующие требования. Он должен соответствовать нормам ТУ 20.16.53-139-61664530-2019 – огнезащитный состав «UMT FP-90». Материал представляет собой вязкую жидкость серого цвета плотностью 1200 ± 100 кг/м3 . Степень перетира не более 100 мкм по методу «клина», массовая доля нелетучих веществ – 65 ± 2%, предельная температура, передаваемая с поверхности огнезащитного покрытия на поверхность эпоксидной матрицы СВА, в пределах огнестойкости 180 минут – 70 градусов по Цельсию, время высыхания до степени 3 при температуре 20 ± 2 градусов по Цельсию при толщине 800 мкм – 2-4 часа. В состав должны входить стеклянные микросферы 50-60 мкм (Poraver).

Победитель аукциона обязан изготовить не менее 50 тонн огнезащитного состава и поставить его на склад в Москву. Контракт действует до 31 декабря 2021 года.

Заявки от участников конкурса принимаются до 8 утра по московскому времени 19 апреля. «Препрег -СКМ» подведет итоги тендера 17 мая.