Питерская компания запатентовала негорючий пенопласт

Сотрудники «Научно-производственного предприятия «Ленпенопласт»» (Санкт-Петербург) запатентовали композицию для получения негорючего пенопласта на основе эпоксидно-фенолформальдегидных смол. Материал способен защитить конструкции от воздействия температур от 600 до 900 градусов по Цельсию.

Патент на разработку был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности 14 апреля. Продукт представляет собой полимерную огнезащитную композицию, состоящую из следующих компонентов: эпоксидно-новолачный блоколигомер, порофора – азодиизоизобутиронитрил, блок-сополимер полиорганосилоксана и полиоксиалкилен – включает полифосфат аммония, терморасширяющийся графит и хлорпарафин с содержанием хлора не менее 70%.

«Изделия из этого пенопласта имеют высокие механические прочностные характеристики, но пенопласт из этой композиции горит при внесении в пламя газовой горелки, не затухает при удалении пламени», – отмечается в патенте.

Композицию можно получить при помощи смешивания порошков в шаровой мельнице в течение 5-10 часов. Затем композицию засыпают в форму, происходит вспенивание и отверждение в термошкафу при 65-120 градусах по Цельсию в течение 5-10 часов.

Негорючий пенопласт можно использовать в строительстве, авиации, машиностроении, транспорте и космонавтике. Там, где требуется применение негорючих облегченных теплоизоляционных материалов.