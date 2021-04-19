Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2021 году
Фото: https://a2ps.ru

Питерская компания запатентовала негорючий пенопласт

Наталья Кузнецова 4 дня назад В России, Новости

Сотрудники «Научно-производственного предприятия «Ленпенопласт»» (Санкт-Петербург) запатентовали композицию для получения негорючего пенопласта на основе эпоксидно-фенолформальдегидных смол. Материал способен защитить конструкции от воздействия температур от 600 до 900 градусов по Цельсию.

Патент на разработку был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности 14 апреля. Продукт представляет собой полимерную огнезащитную композицию, состоящую из следующих компонентов: эпоксидно-новолачный блоколигомер, порофора – азодиизоизобутиронитрил, блок-сополимер полиорганосилоксана и полиоксиалкилен – включает полифосфат аммония, терморасширяющийся графит и хлорпарафин с содержанием хлора не менее 70%.

«Изделия из этого пенопласта имеют высокие механические прочностные характеристики, но пенопласт из этой композиции горит при внесении в пламя газовой горелки, не затухает при удалении пламени», – отмечается в патенте.

Композицию можно получить при помощи смешивания порошков в шаровой мельнице в течение 5-10 часов. Затем композицию засыпают в форму, происходит вспенивание и отверждение в термошкафу при 65-120 градусах по Цельсию в течение 5-10 часов.

Негорючий пенопласт можно использовать в строительстве, авиации,  машиностроении, транспорте и космонавтике. Там, где требуется применение негорючих облегченных теплоизоляционных материалов.

Тэги

Смотрите также

Компания Walki создала новую огнестойкую ленту

Специалисты Walki разработали огнестойкую ленту Wall Tight FR B 215 для мембран, которая обеспечивает эффективность …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2020 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал