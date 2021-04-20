ДОМ.РФ инициировал оптимизацию СП в сфере пожарной безопасности

Фонд ДОМ.РФ заключил договор с ВНИИПО МЧС России для внесения изменений в своды правил по пожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба Фонда, планируется оптимизация требований к многоквартирным жилым домам.

Изменения коснутся следующих актов: СП 5.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования), СП 7.13130.2013 ((с Изм.1 и 2) Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности)), СП 1.13130.2020 (Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы), СП 3.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности), СП 4.13130.2013 (Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям), СП 2.13130.2020 (Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты).

«Изменения СП коснутся обеспечения возможности прохода из жилой части многоквартирного дома (МКД) в нежилую через помещения общего пользования, размещения вертикальных коммуникаций зданий в МКД без примыкания к фасаду, оптимизации требований к организации подъездов для пожарной техники к зданиям многоквартирных домов и других и другие. Результатом работы по договору станет сокращение необходимых к выполнению застройщиками специальных технических условий и оптимизация требований к многоквартирным жилым домам», – сообщает пресс-служба Фонда.

Как планируется, корректировка сводов правил будет утверждена в четвертом квартале следующего года.