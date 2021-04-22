Росстандарт ввел своды правил по пожаробезопасности в перечень для исполнения ФЗ №384

Росстандарт утвердил новый перечень документов, применение которых на добровольной основе обеспечивает исполнение № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 года. В список внесен новый раздел – «Своды правил по пожарной безопасности».

Приказ Росстандарта был опубликован на ресурсе ведомства 20 апреля 2021 года. Документ вносит изменения в акт от 2 апреля 2020 года. Обновленный перечень включает 673 документа против 534 сводов правил в 2020 году засчет появления нового раздела.

Раздел «Своды правил по пожарной безопасности» состоит из 31 нормативного акта. В него вошли, в частности, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» (с изменением № 1), СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности», СП 388.1311500.2018 «Объекты культурного наследия религиозного назначения. Требования пожарной безопасности», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

С обновленным перечнем вы можете ознакомиться на «Огнепортале».