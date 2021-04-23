«ПО “Маяк”» объявил мониторинг цен на поставку модулей пожаротушения

«Производственное объединение “Маяк”» (Челябинская область, входит в «Росатом») объявил аукцион на мониторинг цен на поставку модулей газового пожаротушения. Предприятию требуется более 500 единиц товара.

Аукционная документация 22 апреля была опубликована на электронной торговой площадке «Фабрикант». Заказ включает следующее оборудование: модуль газового пожаротушения «Заря -10» – 64 штуки, и «Заря -22» – 440 единиц. В обоих устройствах в качестве огнетушащего вещества используется хладон. Основное отличие – в массе модулей и объемом заполнения хладоном. Эту продукцию выпускает компания «Инновационные Системы Пожаробезопасности».

Модули газового пожаротушения необходимо поставить до 31 июля 2021 года на территорию «ПО “Маяк”» в Озерск. Оплата будет проходить по факту поставки.

Ответы от поставщиков продукции заказчик ожидает до 5 мая.