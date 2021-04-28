«Арктик СПГ 2». Декотерм-Эпокси для мега-проекта российской Арктики

“Арктик СПГ 2” — важный проект для российской экономики. Он полностью соответствует стратегии России по наращиванию доли на мировом рынке СПГ. Это крупнейший проект “Новатэка” с объемом инвестиций более $21 млрд до 2026 года.

«Арктик СПГ 2» предполагает разработку на полуострове Гыдан месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале в Обской губе Карского моря. Завод будет включать в себя три технологические линии общей производительностью 19,8 млн. тонн СПГ в год. Линии будут находиться на основаниях гравитационного типа, расположенных в акватории Обской губы. Вывоз СПГ с терминала Утренний будет производиться танкерами усиленного ледового класса.

Проект создаст современную техническую базу СПГ-технологий в России, новые рабочие места в области инженерных разработок и производства и внесет существенный вклад в экономическое развитие региона.

Выбор самых эффективных решений для проектов такого масштаба очевиден. Для обеспечения максимальной огнезащиты “Арктик СПГ 2” было принято решение использовать наши составы, основываясь на их характеристиках и экономической обоснованности применения. На данный момент поставлено 406 тонн «ДЕКОТЕРМ-ЭПОКСИ» для металлоконструкции объекта.

Мы гордимся этим партнёрством и соответствием самым высоким стандартам качества продукции.