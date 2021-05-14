«ССК «Звезда”» потратит 106 млн рублей на покупку станций пожаротушения

«Судостроительный комплекс “Звезда”» («ССК «Звезда”», Приморский край) объявил аукцион на поставку и монтаж модульных станций пенного пожаротушения. Компания потратит на повышение пожаробезопасности 106,39 млн рублей с учетом НДС 20%.

Как сообщается в документации, опубликованной на ресурсе «Закупки.Роснефть», заводу требуется четыре станции пожаротушения. К оборудованию предъявляются следующие требования: габариты – длина 9000 мм, ширина 2500 мм, высота 31000, общая масса с пенообразователем – не более 16 тонн, первая степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, объем бака-дозатора – 4 м3, расчетное давление – 1,2 Мпа, номинальная мощность насосов – 0,55 кВт, рабочий расход – не менее 2,3 м3/ч.

Желаемый производитель не уточняется. Гарантия на оборудование составляет 24 месяца с момента подписания акта приемки товара. Участник аукциона обязан провести шеф-монтаж, пусконаладочные работы и инструктаж персонала предприятия.

Модули необходимо поставить в город Большой Камень на территорию завода в течение 90 дней с момента подписания договора.

В аукционе могут принимать участие только представители малого и среднего бизнеса. «ССК «Звезда”» принимает заявки до 25 мая. Подведение итогов запланировано на 25 июня.